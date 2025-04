Ederson è il terzo miglior assistman del City

Sembra un po' Tom Brady ma con i piedi e senza la palla ovale: Ederson l'ha rifatto, lancio in profondità che lancio non è. Assist più fantascientifico che fantacalcistico per il gol di McAtee. Nella squadra di Guardiola ci sono ventitré giocatori di movimento che hanno fatto meno assist di lui

Che poi, visto così, sembra quasi facile. Perché Ederson, sul piede, ha montato un cannone con le più alte tecnologie di precisione. Gioca nel City di Guardiola (o più in generale nelle squadre di Guardiola) dove praticamente chiunque è anche un po' un centrocampista, pure se giochi con una maglia diversa e due strani guantoni alle mani. Strani perché, a vedere quei lanci per i gol di McAtee, Marmoush e due volte Haaland, sembra quasi un regista fatto e finito. E allora, non contento, Ederson l'ha rifatto nell'ultimo weekend di Premier contro il Palace, un po' Tom Brady ma con i piedi e senza la palla ovale, più fantascientifico che fantacalcistico; dopo quelli già fatti registrare contro Newcastle (gol sblocca partita), Chelsea (per il gol partita) e Brentford (per il gol partita). In generale solo Savinho con otto e un certo KDB – Kevin De Bruyne, per dire… – con sette ne hanno fatti più di lui nel City in questa stagione (Opta). Nota a margine meno lieta: al 71' ha abbandonato il match per un infortunio muscolare proprio durante un passaggio. Quando si dice sfortuna.