Nell'estate del 1974 la squadra della seconda città più piccola d'Inghilterra ad aver mai avuto un club in prima divisione si trovò da sola in cima alla classifica per la prima e ultima (e unica) volta, dopo un insapettato tris di vittorie contro Chelsea, Middlesbrough e Tottenham. Quel campionato finirà poi con la retrocessione, ma dalle parti di Carlisle raccontano ancora con orgoglio quella piccola-grande impresa dell'estate di 50 anni fa