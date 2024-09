Sandro Tonali è tornato in campo lo scorso 28 agosto dopo 10 mesi di sospensione per scommesse sportive illecite (più altri due mesi con la condizionale inflitti dalla Football Association). La squalifica, le terapie per superare la dipendenza dal gioco d'azzardo, il calcio visto da lontano. E poi la gioia del ritorno in campo, la sua nuova vita. Emozioni che ha raccontato in esclusiva a Sky Sports...