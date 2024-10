Palla o campo? Al Brentford, ormai, non hanno più dubbi: palla, ovviamente. Per andare a far gol subito; perché le costanti in Premier League sono due: intanto siamo di fronte al campionato più spettacolare al mondo, e lo sapevamo, poi, da due settimane a questa parte, c'è il Brentford che segna sempre al primo minuto. Per la precisione: gol dopo 22 secondi contro il super Manchester City di Guardiola alla quarta giornata (partita poi persa), gol dopo 23 secondi contro il Tottenham alla quinta giornata (partita poi persa) e gol dopo 37 secondi - e qui si è fatto attendere un po' di più - contro il West Ham alla sesta giornata (pareggiata). Tre volte di fila in rete al primo minuto, non può essere un caso.

14 settembre – Wissa (22 secondi) contro il Manchester City

Sì, ma come ci riescono? L'allenatore Thomas (nome) e Frank (cognome) non svela le carte del suo mazzo, giustamente, anche perché, a dirla tutta, pure il fato ha giocato il proprio ruolo: "Certo che c'è anche una pianificazione - ha detto lui -, abbiamo una strategia dal calcio d'inizio e la modifichiamo di partita in partita. E come mentalità e filosofia, ci piace partire subito in avanti ed essere positivi". Per la prima volta lo hanno fatto contro il Manchester City, 14 settembre scorso: primo pallone giocato dietro al portiere Flekken, lancio lungo e palla calamitata sulla tre quarti, dunque allargata sulla fascia destra per Ajer. Il cross pesca sul secondo palo Lewis-Potter che, coerente col suo cognome, fa da sponda al centro scagliando un mezzo incantesimo su Stones, che svirgola clamorosamente il rinvio alzando un lob facile-facile da smashare in rete da Yoane Wissa.