Kulusevski e la magia del calcio: "Da ragazzo con degli idoli a idolo dei ragazzi"

Il giocatore del Tottenham, diventato papà da pochi mesi, racconta in un'intervista esclusiva quanto sia importante per lui essere di esempio e insegnamento per i giovani. Il suo segreto? Non mettersi mai troppa pressione addosso e pensare sempre prima a divertirsi. Un mantra che porta anche in campo, dove sta completando la sua trasformazione (con grandi risultati) in centrocampista centrale. E Ange Postecoglou, manager degli 'Spurs', ringrazia