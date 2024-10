L'attaccante del Wycombe (terza serie inglese) nel 2019 era un senzatetto in Costa d'Avorio, dove la famiglia lo aveva cacciato di casa per la sua omosessualità. Dopo essersi messo in mostra nel Mondiale per senzatetto, organizzato dalla Fifa in quell'anno in Galles, il giovane è rimasto in Inghilterra, giocando nelle serie minori fino al gennaio 2024, quando la dirigenza del Wycombe lo ha messo sotto contratto. Ormai titolare, pochi giorni fa si è tolto anche la soddisfazione di segnare contro l'Aston Villa