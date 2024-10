Monchi: "Douglas Luiz diventerà importante per la Juve, a Roma due anni bellissimi"

Il direttore sportivo dell'Aston Villa è stato intervistato in esclusiva per Sky Sport durante Euro Show, la rubrica quotidiana di calcio internazionale in onda su Sky Sport 24. Dal ruolo di Douglas Luiz in questa Juve, ha il rapporto con Sartori, direttore sportivo del Bologna prossimo avversario in Champions dell'Aston Villa, ecco cosa ci ha raccontato