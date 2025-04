Una giornata da 'Hammer', Di Canio torna a casa

La terza puntata stagionale del Di Canio Premier Special riporta Paolo in quella che per lui è stata casa dal dicembre 1998 al maggio 2003. La 'sua' Londra è cambiata, come lo stadio e il centro tecnico degli Hammers: nuovi incontri, vecchie conoscenze e quelle scarpe da calcio rimesse ai piedi. Almeno per una giornata...