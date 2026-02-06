l'intervista
Kayode: "Pronto per la chiamata del Ct Gattuso. Ma sono giovane, non ho fretta"
In solo un anno al Brentford si è affermato come uno dei migliori terzini della Premier League, ma il viaggio è solo all'inizio. Tra la vita londinese, i videogiochi, il ritorno in campo di Edoardo Bove e... le rimesse laterali 'alla Kayode'. La sua intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi