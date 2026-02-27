Amore c'ho l'amante, si chiama Bryan Cristante

Sempre disponibile coi compagni, sempre impeccabile nei comportamenti in campo, a volte troppo spesso messo da parte nei piani estivi degli stessi tifosi, ancora una volta il centrocampista, e da quest'anno anche capitano, della Roma sta dimostrando quando sia indispensabile in mezzo al campo. Ancora di più nel sistema di Gasperini, nel quale, numeri alla mano, risulta il giocatore più importante per permettere alla squadra di giocare come sta giocando