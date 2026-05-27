Anche il bomber dei Citizens ha reso omaggio a Pep Guardiola attraverso i social: "Un allenatore che non ha mai smesso di insegnare. Sembrerà assurdo dirlo, ma hai reso la grandezza una cosa normale. Anche dopo triplette, vittorie e trofei, c'era sempre un'altra lezione, un'altra sfida e un altro livello da raggiungere. Quella mentalità ha cambiato per sempre questo club e ha cambiato anche me. L'onore di una vita è stato quello di lavorare con il migliore. Grazie di tutto, mister"

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