La prima giornata di Premier League si chiude con un big match del calcio inglese: il Tottenham affronta il Manchester City campione d'Inghilterra. Sfida che si intreccia con il mercato, dato l'interesse dei Citizens per Kane, che non figura neanche in panchina. Attacco Spurs affidato a Son, Guardiola risponde con Grealish titolare. Diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football alle 17.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD