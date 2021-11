Finisce senza reti la sfida tra Benitez e Conte, debutto stagionale in Premier per l'allenatore italiano dopo la prima con gli Spurs giovedì sera in Conference League. Una grande occasione fallita da Reguilon nel recupero del primo tempo e un palo di Lo Celso all'88' pesano sul mancato successo del Tottenham, che in caso di vittoria avrebbe sorpassato lo United in classifica. Per i padroni di casa espulso Holgate nel finale di gara