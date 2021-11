Il big match della 13^ giornata di Premier League finisce in parità. Sancho sblocca il match al 50’ sfruttando uno stop sbagliato di Jorginho. Il centrocampista del Chelsea poi compensa l’errore, segnando il gol del definitivo 1-1 al 69’ su calcio di rigore. La squadra di Tuchel è da sola in testa con 30 punti, la formazione di Carrick (all’esordio in Premier League sulla panchina dei Red Devils) sale a quota 18 punti

