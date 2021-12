Nel posticipo della 15^ giornata di Premier League, l'Arsenal non riesce a risalire la classifica fino alle posizioni che valgono l'Europa perdendo a Goodison Park contro l'Everton per 2-1. Successo in rimonta per i Toffees che, dopo essere andati sotto (Odegaard), hanno ribaltato il risultato con Richarlison (due gol annullati dal VAR) e successivamente al 92' con Gray. Gunners fermi a 23, l'Everton sale a 18