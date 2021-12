Finisce 2-2 il match della 18^ giornata di Premier League tra Tottenham e Liverpool. L'ex allenatore dell'Inter ferma i prossimi avversari dei nerazzurri in Champions League. Spurs in vantaggio con Kane, poi le reti di Diogo Jota e Robertson, prima del definitivo 2-2 firmato da Son. Klopp scivola a -3 dal Manchester City capolista, Conte sale a quota 26

Spettacolo tra Tottenham e Liverpool nell'ultima sfida della 18^ giornata di Premier League, nella quale ben sei match sono stati rinviati per i troppi casi di positività al Covid nei club. Il match tra Conte e Klopp termina 2-2, con i Reds che ora sono a -3 dal Manchester City capolista (che ha vinto 4-0 sul campo del Newcastle). Il Tottenham invece sale a 26 punti.

Dopo 13 minuti il Tottenham passa in vantaggio con un bel diagonale di Kane. Poi gli Spurs sfiorano il raddoppio con Son prima e poi con Alisson che compie un intervento prodigioso su Dele Alli. Il Liverpool reagisce e prima dell'intervallo trova il pari con un colpo di testa di Diogo Jota su assist di Robertson al minuto 35.

Nel secondo tempo il Liverpool passa in vantaggio con Robertson al 69', una rete però viziata da un fallo di mano di Salah che si era portato avanti il pallone in modo irregolare. L'arbitro e il Var non vedono, Conte protesta ma il gol del momentaneo vantaggio ospite viene comunque convalidato. Il Tottenham reagisce e trova il gol del 2-2 al 74', grazie a un clamoroso errore di Alisson che spalanca la porta a Son. Tre minuti più tardi il Liverpool resta in dieci per l'espulsione di Robertson, con il Var che punisce un duro intervento da dietro su Winks. Klopp toglie Mané, ma non rinuncia ad attaccare. Entrambe le squadre cercano il gol del ko, ma termina così.