Brentford-Manchester City 0-1: video, gol e highlights

Non si ferma la squadra di Guardiola che infila dieci vittorie consecutive in campionato e vola, momentaneamente e considerando i vari recuperi, a +8 sulla seconda (il Chelsea). Decide Foden su assist di De Bruyne

Il City sa solo vincere. E c'è una statistica che lo racconta meglio di tante altre: la squadra di Guardiola, con l'ultimo successo sul Brentford, ha vinto dieci (o più) partite di fila di campionato per la quarta volta sotto la gestione tecnica del catalano. Mai nessun manager nella storia della Premier ne aveva mai registrate più di due. E allora la corsa continua. Dopo l'ultimo stop del Liverpool e il contemporaneo pari subito dal Chelsea nel recupero. C'è da segnalare un'altra buona prova del Brentford che resta a 20 punti ma con un buon margine sulla zona calda. Ma soprattutto l'ennesimo successo citizens ora a +8 (recuperi permettendo) sulla seconda.

Decide Foden

È lui l'uomo copertina del match: una volée su suggerimento (ennesimo, in carriera) di De Bruyne, che firma il primo assist della sua stagione nel campionato inglese. Prima un paio di salvataggi super di Ederson e di Cancelo sulla linea. Dopo la rete un palo di De Bruyne, un gol annullato per fuorigioco a Laporte e una chance per Gabriel Jesus nel recupero.