La squadra di Guardiola passa di rimonta all'Emirates grazie a un rigore di Mahrez e a un gol nel recupero di Rodri che ribaltano il vantaggio iniziale di Saka. Gunners in 10 dal 59' per l'espulsione di Gabriel (due gialli in 1'). Polemiche sul Var, intervenuto in occasione del contatto da rigore di Xhaka su Bernardo Silva ma non su un contatto fra Odegaard ed Ederson nell'area opposta. City a +11 sul Chelsea (con una gara giocata in più)