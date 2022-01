Cristiano Ronaldo e compagni vengono sconfitti 1-0 dai Wolves dopo sei risultati utili consecutivi e restano provvisoriamente con 4 punti di ritardo dall'Arsenal. Subito difficoltà per lo United a Old Trafford, incapace di rendersi pericoloso per i primi tre quarti di gara: la traversa colpita da Bruno Fernandes sembra dare poi la scossa giusta, ma Saiss pareggia il conto dei legni e Joao Moutinho - con un destro angolato - regala tre punti ai suoi