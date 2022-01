La squadra di Guardiola continua la sua marcia in testa alla Premier League, conquistando la dodicesima vittoria consecutiva. Contro il Chelsea decide De Bruyne, con un gran destro che non lascia scampo a Kepa. Il Manchester City sale a quota 56 in classifica con un vantaggio di 13 punti sugli uomini di Tuchel e 14 sul Liverpool (che però ha disputato due match in meno)