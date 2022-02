Una doppietta di Diogo Jota decide la sfida tra Reds e Foxes: un gol per tempo, due destri su cui Kasper Smeichel non può nulla. Salah, appena tornato dalla Coppa d'Africa, entra al 60' e sfiora la prodezza, fermato dall'incrocio dei pali. Tre punti che consolidano la seconda posizione in classifica del Liverpool, a -9 dal City e +4 dal Chelsea (ma i giocatori di Klopp devono recuperare un'altra gara)