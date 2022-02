Tottenham-Southampton 2-3: video, gol e highlights

Brutto ko per il Tottenham di Conte avanti 2-1 fino al 79' e poi ko nel finale contro il Southampton. Succede di tutto nel match: avanti gli Spurs, pari di Broja e nuovo vantaggio con Son nella ripresa. Ma nel giro di tre minuti i Saints ribaltano tutto. Beffa finale con la rete annullata al terzo di recupero a Bergwijn per fuorigioco. Esordio in Premier per Kulusevski e Bentancur

