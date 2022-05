Con l'1-1 di Stamford Bridge nel recupero della 27^ giornata di Premier League, il Chelsea blinda il terzo posto in classifica mantenendo 3 punti di vantaggio sul Tottenham. Foxes in gol dopo soltanto 6' grazie a Maddison. Al 34' Marcos Alonso fa 1-1. Nella ripresa la fa da padrone l'equilibrio e il match termina in parità