Il Leeds vince la seconda gara di fila, grazie al 3-2 in rimonta del Molineux. Il primo tempo è tutto di marca Wolves, con la svolta che arriva al 25': entra Trincao e un minuto dopo effettua l'assist per il vantaggio di Jonny Castro. Il portoghese firma personalmente anche il raddoppio in un lunghissimo recupero, ma nella ripresa il doppio giallo a Raul Jimenez lascia i padroni di casa in 10. Harrison e Rodrigo pareggiano approfittando della confusione avversaria, poi Ayling al 91' la ribalta definitivamente