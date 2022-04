Foden a Sky: "Sono carico, per noi è una grande occasione"

Il centrocampista, 11 gol e 9 assist con il City, presenta la super sfida dell'Etihad Stadium contro il Liverpool: "Sono molto carico per la partita: è una grande occasione, per la squadra e anche per me. Non sento pressione, Guardiola importante per la mia carriera. I tempi da mascotte? Li ricordo con piacere". VIDEO