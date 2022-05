Nel recupero della 33^ giornata di Premier League, l'Everton celebra l'aritmetica salvezza dopo aver battuto a Goodison Park il Crystal Palace 3-2. Successo in rimonta per i ragazzi di Lampard sotto per 2-0 a fine primo tempo (Mateta e Ayew). Nella ripresa Keane, Richarlison e Calvert-Lewin firmano la clamorosa rimonta che vale la permanenza in Premier