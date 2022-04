Secondo ko di fila (dopo quello col Liverpool) e terzo nelle ultime quattro per lo United: ora la corsa Champions è complicatissima. L'Arsenal - in gol con Tavares, Saka e Xhaka - è quarto a 60 punti, a +3 sul Tottenham (che deve ancora giocare), e proprio a +6 sui red devils che hanno anche una partita in più. Inutile il centesimo gol in Premier di CR7, che segna e dedica la rete al figlio scomparso. Bruno Fernandes sbaglia un rigore sul 2-1

LA DEDICA DI CR7 - 100 GOL IN PREMIER E I RECORD DELLA SUA CARRIERA