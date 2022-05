I Red Devils incassano un ko clamoroso al Falmer Stadium e dicono addio alle possibilità di raggiungere un posto per la prossima Champions. Il Brighton domina fin dall'inizio e sblocca al quarto d'ora con il destro dalla distanza di Caicedo. CR7 e compagni non riescono a reagire e crollano nella ripresa: segna subito Cucurella, poi in altri 11 minuti Gross e Trossard calano il poker. Ora il Manchester United deve difendere un posto per l'Europa League