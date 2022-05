Il Liverpool vince e si porta a -1 dal City a una giornata dalla fine

Per circa una mezzoretta, il Manchester City è stato virtualmente campione d'Inghilterra con una giornata d'anticipo, ma i Citizens dovranno 'sudarsi' la vittoria del titolo fino all'ultimo secondo. Il Liverpool di Klopp, infatti, ha vinto in rimonta sul campo del Southampton, approfittando così dello stop della squadra di Guardiola sul campo del West Ham (2-2) e portandosi a -1 dalla vetta. Dopo il momentaneo vantaggio del Southampton con Redmond (autore del 21° gol in Premier League della stagione), il Liverpool l'ha ribaltata con i gol di Minamino e Matip. Si arriverà così all'ultima giornata in cui tutto è aperto nella lotta al titolo: il Manchester City domenica alle 17 ospiterà l'Aston Villa di Gerrard (che probabilmente avrà qualche stimolo in più per uscire dall'Etihad con punti in tasca), mentre il Liverpool, allo stesso orario, ospiterà il Wolverhampton. Si deciderà tutto negli ultimi novanta minuti.