Termina con gol e spettacolo la settima giornata di Premier League. Ad Anfield i padroni di casa del Liverpool si sono divisi la posta in palio con il Manchester City per il 2-2 finale. Il risultato di parità fa il gioco del Chelsea, che con la vittoria per 3-1 sul Southampton si mette al comando della classifica in solitaria. Succede tutto nel secondo tempo, con Mané che al 59' raccoglie un passaggio filtrante di Salah e batte Ederson con un destro rasoterra. I Citizens non ci stanno e trovano subito il pareggio a distanza di 10 minuti: Gabriel Jesus converge centralmente e poi allarga sulla sinistra per Foden, che da posizione defilata segna l'1-1. Al 75' c'è lo show di Salah: l'egiziano salta un avversario con una giocata di suola sulla corsia di destra, finta il tiro con il sinistro mandando a vuoto Laporte e calcia con il destro il pallone in rete. Ma il botta e risposta continua e all'81' arriva il gol del definitivo 2-2: discesa sulla sinistra di Foden che la mette in mezzo dove c'è De Bruyne, che dopo una deviazione calcia in porta e riesce a battere di nuovo il portiere del Liverpool.