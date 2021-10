Quella che doveva essere la partita della conferma per l'Arsenal ha registrato invece un passo indietro. Un gol di Lacazette all'ultimo respiro evita il ko ai Gunners che, dopo essersi portati in vantaggio con Aubameyang, si fanno rimontare da un Crystal Palace privo del suo miglior giocatore, Zaha. Il 2-2 finale è quindi un risultato ancora più deludente per Arteta, che per lo meno evita la sconfitta che avrebbe riaperto una crisi. Dopo 8 giornate i Gunners occupano il dodicesimo posto in classifica con 11 punti, gli stessi del Leicester, alle spalle di Brentford e Wolves. Proprio l'Arsenal, che ha chiuso l'8^ giornata col classico Monday Night, aprirà il prossimo turno nell'anticipo di venerdì 22 ottobre contro l'Aston Villa (che tallona i Gunners in classifica, a -1).