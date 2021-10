Rimonta show per la squadra allenata da Ranieri, al primo successo sulla nuova panchina. Sotto per 2-1 al 77', gli Hornets chiudono il match sul 2-5: tripletta di King, in gol anche l'ex Serie A Kucka

EVERTON-WATFORD: 2-5

3' Devies (E), 13' King (W), 63’ Richarlison (E), 78' Kucka (W), 80' e 86' King (W), 91' Dennis (W)

EVERTON (4-4-1-1): Pickford; Coleman, Keane, Godfrey, Digne; Townsend, Davies, Allan, Gordon; Gray (77’ Iwobi); Rondon (60’ Richarlison). Allenatore: Benitez

WATFORD (4-1-4-1): Foster; Ngakia (76’ N’Koulou), Troost-Ekong, Cathcart, Masina; Sissoko; Sarrr (64’ Dennis), Tufan (64’ Joao Pedro), Kucka, Cucho Hernandez; King. Allenatore: Ranieri.

Cinque gol e vittoria in rimonta per i primi tre punti del Watford targato Claudio Ranieri. È un successo ricco di emozioni e gol quello della squadra allenata dall’allenatore italiano, alla sua seconda panchina (ko con il Liverpool all’esordio) dopo l’inizio della quarta avventura personale in Premier: gli Hornets infatti si impongono per 5-2 sul campo dell'Everton. Ad andare in vantaggio è la squadra allenata da Benitez grazie al gol dopo appena tre minuti di Devies, ma la reazione del Watford è immediata e porta al pareggio di King al 13’.