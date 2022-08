Ten Hag: "A Ronaldo serve tempo, non so se oggi scenderà in campo"

Prima dell'inizio del match, l'allenatore del Manchester United ha spiegato la scelta di lasciare in panchina Cristiano Ronaldo: "Sta lavorando duramente per trovare la migliore condizione - ha detto Ten Hag -, ma serve tempo. Ha iniziato la pre-season la scorsa settimana. Non so quanto gli manca, non saprei dirlo. Non so se oggi potrà scendere in campo, dipende da come andrà la partita. Chi al suo posto in avanti? Da attaccante potrebbero giocare anche Fernandes e Eriksen oltre a Rashford, lo hanno già fatto in passato e possono essere delle alternative in quel ruolo"