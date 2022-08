Buona la prima per gli Spurs di Antonio Conte, che davanti ai loro tifosi conquistano i primi tre punti stagionali. Dopo il gol dei Saints al 12' con Ward-Prowse, il Tottenham ha ribaltato il risultato con Sessegnon, Dier, Kulusevski e l'autogol di Salisu. Esordio anche per i nuovi arrivati Perisic, in campo per 24 minuti più recupero, Lenglet e Bissouma