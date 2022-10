Al Liverpool basta un gol di Salah a un quarto d'ora dalla fine per piegare il Manchester City di Guardiola, al primo ko stagionale. Una partita ad alta intensità nel primo tempo, ma senza grandi occasioni da rete. Nel secondo tempo cambia il copione: i citizen sbloccano l'incontro con Foden, ma l'arbitro annulla al VAR per un fallo di Haaland su Fabinho. Qualche minuto dopo il Liverpool passa in vantaggio con l'egiziano che parte in campo aperto e a tu per tu con Ederson non sbaglia