Dopo la sconfitta di Londra contro il Brentford, il Brighton torna a fare punti in casa impattando 0-0 contro il Nottingham Forest. De Zerbi non riesce ancora a trovare la sua prima vittoria in Premier League. Nonostante una gara di dominio con diverse opportunità i Seagulls non sono riusciti a scardinare la difesa del Forest. Con questo pari, il Brighton sale a quota 15 punti raggiungendo al sesto posto il Newcastle