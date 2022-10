Nella sfida tra Guardiola e De Zerbi vince 3-1 il City, avanti con doppietta di Haaland (il secondo su rigore): per il norvegese 22 gol in 15 partite con il City, 17 fin qui in Premier. Nel secondo tempo il Brighton torna in partita con Trossard ma subisce il terzo gol con un destro a giro magico del solito De Bruyne. Manca ancora la vittoria De Zerbi, al terzo ko in 5 partite: a parte i 3 gol al debutto nel pari di Anfield, una sola rete segnata dal suo Brighton nelle ultime 4 gare

