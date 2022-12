Brentford-Tottenham 2-2: video, gol e highlights

Solo un pari nel Boxing Day per la squadra di Antonio Conte contro le Bees che fermano un'altra big della Premier. Brentford avanti di due gol con Janelt e Toney, nella ripresa la reazione del Tottenham che pareggia con le reti di Kane (10 gol nei Boxing Day, nessuno come lui) e Hojbjerg

La Premier League ricomincia con un pareggio per il Tottenham. Nel primo match del Boxing Day 2022 gli Spurs di Antonio Conte hanno pareggiato 2-2 in casa del Brentford, ancora una volta con una rimonta. Sotto di due reti finora all'ora di gioco, il Tottenham ha reagito nel giro di cinque minuti con i gol di Kane (diventato miglior marcatore di sempre nella storia dei Boxing Day) e Hojbjerg e nel finale ha sfiorato anche il gol vittoria, colpendo la traversa con Kane. Di contro il Brentford di Thomas Frank si conferma un avversario ostico per le big della Premier League: dopo aver sconfitto United e City e pareggiato contro il Chelsea, le Bees sono riuscite a fermare anche gli Spurs.

Il doppio vantaggio delle Bees leggi anche La storia del Boxing Day L'incontro inizia subito in salita per il Tottenham, sotto dopo appena un quarto d'ora. Conclusione da fuori di Jensen, doppia deviazione di Lenglet e Forster che favorisce Janelt, a segno con il ginocchio. La squadra di Conte fatica a sfondare nel primo tempo e, all'inizio della ripresa, subisce il raddoppio. Tutto nasce da un calcio d'angolo: Norgaard sul primo palo prolunga verso Toney che batte Forster. L'attaccante inglese è diventato così il primo giocatore a essere coinvolto in 30 gol nelle prime 50 presenze in Premier League da Jamie Vardy nel 2015.



La reazione degli Spurs Dal 2-0 del Brentford inizia un vero e proprio monologo del Tottenham che dopo l'ora di gioco accorcia le distanze con Kane, perfetto di testa sul cross di Lenglet. Per lui è il 10° gol nei Boxing Day, sempre a segno nelle sette partite giocate il 26 dicembre, e miglior marcatore di sempre in questa giornata. Sulle ali dell'entusiasmo il Tottenham riesce anche a pareggiare con Hojbjerg: è il 72° minuto quando il centrocampista danese trafigge Raya con un tiro dal cuore dell'area. Da qui in poi la squadra di Conte spinge ancora sull'acceleratore per cercare il pari: l'occasione migliore è di Kane che colpisce ancora di testa, ma stavolta trova la traversa. Il Tottenham sale così a quota 30 punti, agganciando momentaneamente il Newcastle al terzo posto. Quarto risultato utile di fila, invece, per il Brentford, nono con 20 punti.