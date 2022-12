Il Manchester City continua a rimanere in scia all'Arsenal ottenendo una preziosa vittoria ad Ellan Road contro il Leeds . La squadra di Guardiola gioca una gara di dominio e liquida la pratita con tre gol e con il solito Haaland in formato super. Il City è in formazione tipo con il tridente composto da Mahrez e Grealish accanto al già citato Haaland e con Rodri a fare da regista con Rico Lewis, De Bruyne e Gundogan a completare la linea mediana. Nel Leeds presente dal 1' l'italliano Gnonto . Il City domina ad Ellan Road costringendo il Leeds sulla difensiva ma la squadra di Guardiola fa fatica a sbloccare un match complicato anche per l'ambiente con i tifosi del Leeds pronti a spingere la squadra. Tuttavia il vantaggio arriva nel recupero del primo tempo con una bellissima azione da sinistra verso destra, la conclusione di Mahrez viene respinta da Meslier ma sul pallone irrompe Rodri che fa 1-0.

Haaland continua a collezionare record

Nel secondo tempo ci si attende una risposta della formazione di Marsch ma è sempre il City a comandare le operazioni. Davanti agli occhi del papà (ex giocatore proprio del City) Haaland sale in cattedra e fa valere tutta la sua qualità. Il 2-0 è un tap in facile facile su assist di di Grealish. Avanti di due reti il City rallenta il ritmo e immediatamente il Leeds prova ad appprofittarne andando in gol con Struijk. Gara riaperta? Nient'affatto perché ancora l'accoppiata Grealish-Haaland confeziona la rete del 3-1 che, di fatto, indirizza la gara in via definitiva. I numeri di Haaland sono impressionanti: l'ex Dortmund è il primo giocatore a segnare 20 gol in Premier League in sole 14 presenze. Per lui è il 26° gol sotto la guida di Pep Guardiola (20 partite). Grazie a questo successo il man City resta secondo a -5 dalla capolista Arsenal a +2 sul Newcastle e a +5 sul Tottenham ma con una gara in meno.