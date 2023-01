Conte perde la sfida con Emery: l'Aston Villa vince 2-0 in casa del Tottenham. Nel secondo tempo l'errore di Lloris: respinta maldestra del capitano francese degli Spurs, battuto ancora da un argentino, Buendia. Conte ritrovava Romero dopo il trionfo in Qatar ma anche lui non ha potuto evitare il raddoppio dei Villans al 73esimo: assist di McGinn che ha messo Douglas Luiz davanti a Lloris. Il Tottenham, alla fine fischiato, resta quinto a 30 punti, Aston Villa sale a quota 21