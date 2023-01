Si chiude con il big match di Stamford Bridge la 19^ giornata di Premier League. Il Manchester City ha la chance di accorciare sull'Arsenal in caso di successo e portarsi a -5 punti. Per il Chelsea l'occasione di recuperare punti in classifica e di avvicinare nuovamente la zona Europa. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 4K e NOW TV alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD