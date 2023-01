I Red Devils vincono il derby in rimonta a Old Trafford. Accade tutto nell'ultima mezz'ora: il City passa in vantaggio con il colpo di testa di Grealish, poi arriva la reazione dello United. Al 78° Bruno Fernandes pareggia con un tiro dal limite, quattro minuti dopo Rashford segna il gol vittoria con un tap-in sotto porta. La squadra di Ten Hag è adesso a -1 dal secondo posto occupato dagli uomini di Guardiola