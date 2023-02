Cinque mesi dopo l'ultima volta, l'Arsenal perde un match in Premier League. Merito dell'Everton, diciannovesimo in classifica, che ha vinto il testa-coda di Goodison Park per 1-0. È bastato un gol di James Tarkowski a metà del secondo tempo per decidere il match che interrompe una striscia di tredici risultati utili consecutivi in campionato della squadra di Arteta. L'Arsenal ha avuto quasi sempre il pallino del gioco in mano, ma non è stato concreto negli ultimi 20 metri. Anzi, le occasioni migliori sono state proprio dell'Everton che, dopo aver sfiorato la rete nel primo tempo con Calvert-Lewin, ha sbloccato il punteggio con il colpo di testa di Tarkowski. I Toffees ritrovano così una vittoria che mancava da otto partite, dal 3-0 contro il Crystal Palace datato 22 ottobre 2022.