Vittoria al cardiopalma per l'Arsenal che allunga momentaneamente in classifica in attesa del Manchester City. Dopo essere passati in svantaggio per due volte (per l'Aston Villa in gol Watkins e Coutinho) e aver pareggiato, i Gunners si impongono negli ultimi minuti della gara grazie all'autogol del Dibu Martinez e della rete a porta libera di Gabriel Martinelli. Ecco gli highlights della gara