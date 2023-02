Il tabù è stato spezzato. Più di quattro anni dopo l'ultima volta (era il 24 novembre 2018), il Tottenham torna a vincere in Premier League contro il Chelsea. Il 2-0 di Londra è un tassello fondamentale per gli Spurs nella corsa per la Champions League, ma soprattutto da una spalla importante ai Blues di Graham Potter, entrati in una crisi senza fine e con l'allenatore sempre più in bilico. Nonostante un mercato faraonico, il Chelsea ha vinto un solo match nel 2023 ed è alla terza sconfitta consecutiva dopo Borussia Dortmund (in Champions League) e Southampton. Discorso diverso, invece, per il Tottenham che finora non aveva mai vinto contro le big del campionato. Una prova di maturità che Antonio Conte, ancora assente in panchina, avrà apprezzato da casa.