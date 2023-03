Passo indietro della squadra di Klopp che dopo il 7-0 al Manchester United perde in casa della penultima in classifica. Alle Cherries basta il gol di Billing, il Liverpool sbaglia un rigore con Salah

La vendetta del Bournemouth ai danni del Liverpool è servita. Sei mesi e mezzo dopo l'umiliante sconfitta per 9-0 subita ad Anfield, le Cherries hanno battuto i Reds al Vitality Stadium. A vestire i panni dell'eroe di giornata è Philip Billing , al secondo gol consecutivo dopo quello con l'Arsenal. Se all'Emirates, però, è arrivata la beffa per il Bournemouth con il ko al 98° minuto, stavolta tutto è andato per il verso giusto.

Il racconto del match

Il copione è chiaro sin dalle prime battute: il Liverpool tiene il pallino del gioco in mano, il Bournemouth prova a sfruttare le ripartenze. La squadra di Klopp manovra, ma non concretizza cosa che, invece, fanno i padroni di casa poco prima della mezz'ora. Nasce tutto dai piedi di Outtara che arriva sul sfondo e scarica al centro per il tap-in di Billing. Il Liverpool stenta a creare palle gol, riuscendo a scuotersi nei primi minuti della ripresa con l'ingresso in campo di Diogo Jota. L'occasione migliore però, arriva a 20 minuti dalla fine: tocco di mano in area di Smith, è calcio di rigore. Dal dischetto, però, Salah sbaglia clamorosamente, calciando abbondantemente a lato. L'ultimo vero squillo del Liverpool che interrompe una serie di cinque risultati utili consecutivi.