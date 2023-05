Undici giorni dopo essersi sfidati a Wembley in semifinale di FA Cup (quando lo United vinse ai rigori dopo lo 0-0), De Zerbi e Ten Hag di nuovo avversari in Premier, per il recupero della 28esima. Decide un rigore realizzato da Mac Allister al 99’, dopo un mani di Shaw in area. I Red Devils restano quarti a quota 63 punti, il Brighton sale a 55 a -4 dal Liverpool quinto (ma con due partite in meno dei Reds). Nel prossimo turno, domenica United impegnato contro il West Ham, lunedì Brighton-Everton

