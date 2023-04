Manchester City-Liverpool 4-1, gol e highlights: poker citizen pur senza Haaland

Dominio assoluto della squadra di Guardiola che, dopo l'iniziale vantaggio dei reds con Salah, reagisce con le reti di Alvarez, De Bruyne, Gundogan e Grealish. Si tratta del settimo risultato utile consecutivo in Premier League per i citizen, mentre il Liverpool resta lontano dalla zona Champions Condividi

È uno show in rimonta quello confezionato dal Manchester City contro il Liverpool: finisce 4-1 all'Etihad Stadium, con i citizen che centrano la settima vittoria consecutiva tra tutte le competizioni (imbattuti da sette partite in Premier) e provano a restare in scia alla capolista Arsenal. Senza Haaland, assente per infortunio, la squadra di Guardiola si è trasformata in una cooperativa del gol, mandando a segno quattro giocatori diversi: Alvarez, De Bruyne, Gundogan e Grealish. Il tutto sotto gli occhi del norvegese che ha applaudito ogni singola rete dei compagni che hanno superato a pieni voti l'esame Liverpool, al secondo ko di fila dopo quello con il Bournemouth.

Alvarez risponde a Salah Eppure il match era iniziato bene per la squadra di Klopp, passata in vantaggio al 17° minuto con Salah, diventato il primo calciatore nella storia dei reds a segnare in quattro partite diverse contro un avversario in una singola stagione da Ian Rush nel 86-87 contro l'Everton. La gioia del Liverpool, però, dura dieci minuti perché il City pareggia i conti con Julian Alvarez, abile a finalizzare una splendida azione corale. In un primo tempo dai ritmi intensi, il City chiude in spinta con il Liverpool in affanno.

La svolta in 7 minuti Il copione del primo tempo è solo l'antifona al dominio City del secondo tempo. Agli uomini di Guardiola bastano 45 secondi per andare a segno con De Bruyne, servito alla perfezione da Mahrez su imbucata di Alvarez. Da lì a poco c'è anche gioia per Gundogan che cala il tris al termine di un'azione insistita. I due gol subiti in sette minuti tagliano le gambe al Liverpool che non riesce a reagire, anche con i quattro cambi contemporanei effettuati da Klopp a 20 minuti dalla fine. Anzi il City trova anche il quarto gol con la triangolazione meravigliosa tra De Bruyne e Grealish, finalizzata dall'inglese. La ciliegina sulla torta di un finale di partita accompagnato dagli olé dei tifosi di casa. La squadra di Guardiola tiene, così, viva la lotta per il titolo, mentre il Liverpool resta lontano 7 punti dal quarto posto.