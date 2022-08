Prima vittoria e primi punti in Premier League per il Manchester United di Erik ten Hag: i Red Devils hanno battuto 2-1 il Liverpool con gol di Sancho e Rashford. Inutile nel finale il gol del solito Salah. Klopp ancora senza vittorie in campionato. Per Ronaldo solo 5 minuti nel finale, Casemiro già in tribuna a Old Trafford