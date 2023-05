Il Brighton di Roberto De Zerbi giocherà il prossimo anno in Europa League. Dopo la prima, storica, qualificazione in Europa, i seagulls si sono assicurati il sesto posto in classifica grazie al pareggio per 1-1 contro il Manchester City, nel recupero della 32^ giornata di Premier League. "Vogliamo giocare in Europa League, non in Conference" aveva detto De Zerbi già dopo la sfida vinta 3-1 con il Southampton. Bastava un punto contro i campioni d'Inghilterra ed è arrivato al termine di una partita ricca di emozioni, con due gol a referto e tre annullati.